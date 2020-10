Genshin Impact uscirà su PS5 e Nintendo Switch, ma non ci sono piani per Xbox Series X|S

In una recente intervista, miHoYo ha confermato che Genshin Impact, il fenomeno del momento per dispositivi mobile, PC e PS4, prima o poi uscirà anche su PS5. La versione per Nintendo Switch, invece, sarebbe già in lavorazione. Al momento, invece, non ci sono piani per portare il gioco su Xbox Series X|S.

L'arrivo di Genshin Impact su PlayStation 5, nonostante non ci sia mai stato un annuncio ufficiale, era atteso. Il gioco, infatti, è comparso brevemente durante lo showcase di PS5 di settembre. Che una versione per Nintendo Switch fosse in lavorazione, invece, era stato annunciato un paio di settimane fa.

In una recente intervista miHoYo ha però detto che al momento non è prevista una versione per Xbox Series X|S. Uscito lo scorso 28 settembre, Genshin Impact è stato scaricato 23 milioni di download in poche ore. Arrivato alla versione 1.1, miHoYo al momento è impegnato a far sì che non si tratti di un fuoco di paglia. Una volta assorbito questo impatto, probabilmente, penserà a dove far approdare il gioco.

Lo state giocando? Avete letto la nostra recensione di Genshin impact?