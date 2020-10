Pokémon Bus Tour: Explore Galar è la serie YouTube per scoprire le origini di Galar

Pokémon Company ha pubblicato il primo episodio di Pokémon Bus Tour: Explore Galar una serie YouTube in cinque puntate grazie alla quale i fan possono scoprire i luoghi del Regno unito che sono stati usati come fonte di ispirazione per creare Galar, la terra di Pokémon Spada e Scudo.

Per accompagnare in questa visita virtuale, The Pokémon Company International ha anche pubblicato la Galar Expedition Guide, una speciale guida che fa da collante tra il mondo reale e quello virtuale. Potrete trovare la guida a questo indirizzo.

Oltre alle esplorazioni dei luoghi di Galar, come il Motostoke ispirato a Manchester e la capitale Wyndon, la guida stampabile è piena zeppa di quiz e giochi ed è il supplemento perfetto per gli Allenatori che guardano la nuova serie YouTube Pokémon Bus Tour: Explore Galar. I fan dei Pokémon troveranno anche informazioni sulla storia della regione di Galar, sul background degli edifici galariani e sul dietro le quinte del design della mappa dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

La guida presenta splendide opere d'arte degli ampi e diversi ambienti di Galar, consentendo ai fan di scoprire l'idilliaca campagna di Galar, le città contemporanee, le fitte foreste e le montagne scoscese e innevate. Gli allenatori potranno seguire la serie settimanale di YouTube utilizzando la Galar Expedition Guide scoprendo più segreti sulle aree e sui Pokémon che possono essere trovati nella regione di Galar.

Di seguito vi presentiamo il primo episodio di Pokémon Bus Tour: Explore Galar. La serie vedrà i conduttori, i famosi presentatori televisivi per bambini Sam Nixon e Mark Rhodes, salire a bordo del Pokémon Bus e intraprendere un viaggio nel Regno Unito.

Lungo la strada, Sam e Mark incontreranno vari Allenatori di Pokémon, esperti e fan, tra cui due delle più grandi star mondiali dei giochi di YouTube, DanTDM e Ali-A. Ogni episodio insegnerà agli ospiti e ai fan di più sul mondo dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo e sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Ogni episodio sarà pieno di fatti divertenti e interessanti sui Pokémon, insieme a una speciale apparizione pop-up di Pikachu mentre i nostri avventurieri cercano il Pokémon sfuggente. Gli episodi presentano anche un'entusiasmante sfida interattiva per gli Allenatori a casa.