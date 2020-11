Microsoft Flight Simulator: il Blériot XI, l'F-15 e il PA44 Seminole sono in arrivo

In Microsoft Flight Simulator stanno per arrivare tre aerei davvero unici grazie allo sforzo di alcuni sviluppatori indipendenti. Si tratta dello storico Blériot XI, dell'aggressivo F-15 e del PA44 Seminole. Tre aerei unici, che per essere acquistati vi richiederanno un bel po' di soldi.

Il Blériot XI è uno dei primi aerei della storia. Nel 1909 l'aereo di Raymond Saulnier è stato il primo velivolo con una certa massa a superare il Canale della Manica. Wing 42 ha ricreato questo velivolo pensato per le corte distanze e i voli panoramici e lo ha messo in vendita sul suo negozio online. Costa 19,99 euro e può essere trovato a questo indirizzo.

DC Designs ha invece ricreato gli F-15 dei moderni caccia da guerra. La loro velocità e manovrabilità stanno mettendo un po' in difficoltà lo sviluppatore, che deve ancora lavorare sul manuale da allegare all'aereo, ma si pensa che l'aereo sia disponibili prima di Natale. Qui sotto potete vedere le prime immagini.

Finiamo la carrellata con il Piper PA44 Seminole. Si tratta di un bimotore da turismo prodotto dalla Piper. Il Seminole è stato costruito nel 1979-82, nel 1989-90 ed è stato riproposto a partire dal 1995. Si tratta di un aereo piacevole da controllare e manovrabile, ma per ottenerlo dovrete passare dallo store ufficiale di Microsoft Flight Simulator. Il costo, però, è notevole, dato che si aggira intorno ai 30 dollari.

Cosa ne pensate di questi aerei? State ancora giocando a MFS?