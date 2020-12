Minecraft: lo snapshot 20W51A porta il nuovo mob Axolotl, i dettagli

Minecraft prosegue il suo percorso di aggiornamento ed evoluzione con il rilascio di un nuovo snapshot per la versione Java, ovvero l'update 20W51A che porta con sé anche una nuova creatura, l'Axolotl.

Si tratta di una delle aggiunte previste per "Caves & Cliffs", l'enorme aggiornamento nel 2021 a Minecraft, le cui caratteristiche possono essere provate in anticipo, come da tradizione, dagli utenti sulla versione Java, attraverso il download degli snapshot che introducono alcuni elementi singoli dell'update complessivo.

In questo caso, l'aggiornamento è tutto dedicato all'Axolotl, che si presenta come un nuovo mob decisamente amichevole, caratterizzato da diversi colori e tipologie. È una creatura anfibia, in grado dunque di vivere sia dentro che fuori dall'acqua che si caratterizza per diversi comportamenti.

Per esempio, se si uccide un mob che stava attaccando un Axolotl, quest'ultimo ringrazia garantendo una temporanea rigenerazione dell'energia e togliendo gli effetti della fatica. Amano i pesci tropicali, dunque possono essere attirati attraverso questi e possono essere contenuti in secchi d'acqua per essere portati in giro.

Se rimangono fuori dall'acqua, dopo 5 minuti cominciano a subire danno e devono tornare nell'elemento in questione, a meno che non piova. Ci sono quattro varietà più comuni di Axolotl e una variante rara, in attesa di ulteriori definizioni specifiche sulla diverse caratteristiche di queste creature.

L'Axolotl è normalmente pacifico, ma può essere indotto ad attaccare mob o personaggi se vengono tentati utilizzando il loro cibo preferito, ovvero i pesci tropicali. Per il resto, alcune prime novità dell'update Caves & Cliffs sono giocabili in prova con Minecraft 1.17 Beta.