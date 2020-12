Halo: il supporto online ai capitoli Xbox 360 verrà chiuso nel 2021

Halo sta per giungere alla conclusione del suo viaggio online su Xbox 360, con 343 Industries intenzionata a chiudere il supporto online per i capitoli sulla console in questione entro dicembre 2021, in base a quanto riferito in un nuovo aggiornamento su Halo Waypoint.

Il team di sviluppo ha pubblicato una sorta di roadmap dello spegnimento progressivo del supporto online per i capitoli di Halo su Xbox 360, ovvero Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4 e Halo Reach, che ovviamente continueranno ad essere giocabili per le componenti single player o multiplayer offline, mentre verranno disattivate le modalità online entro dicembre 2021.

"Abbiamo finora continuato a mantenere i servizi attivi sui vecchi Halo per Xbox 360 oltre a portare avanti i lavori più proiettati al futuro", ha riferito 343 Industries nell'update, "Mantenere questi servizi oggi richiede una considerevole quantità di tempo e risorse che impatta direttamente sulla possibilità dello studio di supportare i progetti di Halo attuali e futuri come Halo: The Master Chief Collection e Halo Infinite", ha spiegato 343 Industries, per giustificare la scelta presa.

"Nel frattempo, ovviamente l'attività dei giocatori su questi capitoli Xbox 360 continua a diminuire, creando uno sbilanciamento tra la quantità di risorse richiesta per mantenere attivi i servizi e il loro effettivo utilizzo. Questo non significa che non diamo importanza a chiunque giochi ad Halo, ma come per ogni tipo di business, i nostri team devono fare un bilancio dei costi e dare priorità alla aree con il maggiore impatto".

In sostanza, i capitoli di Halo su Xbox 360 andranno incontro a un inevitabile pensionamento, considerando che ormai si riferiscono praticamente a due generazioni fa, sempre per quanto riguarda solo il supporto online, non ovviamente i giochi di per sé.

Il programma di spegnimento attraverserà diverse fasi: