GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 19 dicembre 2020

GameStopZing prosegue con la sua ormai tradizionale iniziativa del Calendario dell'Avvento, proponendo anche oggi varie offerte per il 19 dicembre 2020, da scoprire sul sito ufficiale o in negozio.

Anche in questo caso, varie offerte di oggi sono il proseguimento di quelle già iniziate nei giorni scorsi, tuttavia ci sono alcune nuove introduzioni molto interessanti valide a partire da oggi o solo per oggi, dunque vi rimandiamo al sito ufficiale per dare un'occhiata alla nuova puntata del calendario.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Ritroviamo dunque ancora FIFA 21, la versione che include peraltro l'upgrade alle versioni next gen su PS5 e Xbox Series X|S, al prezzo di 34,98 euro, con promozione valida fino al 20 dicembre 2020. Parte invece oggi l'interessante offerta su Kingdom Hearts 3, titolo non più recente ma comunque disponibile al prezzo di 14,98 euro, dunque può essere l'occasione giusta per l'acquisto se non l'avete fatto in precedenza.

In promozione da oggi anche F1 2020, la nuova simulazione ufficiale del massimo campionato automobilistico di Codemasters che sarà disponibile al prezzo di 34,98 euro fino al 20 dicembre 2020. Tra le nuove introduzioni troviamo anche Dirt 5, il nuovo gioco di rally uscito il mese scorso, che da oggi può essere acquistato a 39,98 euro fino al 20 dicembre.