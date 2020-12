Cyberpunk 2077, un messaggio di avvertimento su possibili problemi è comparso su Xbox Store

Cyberpunk 2077 è ancora regolarmente presente su Xbox Store, consentendo dunque l'acquisto del gioco su Xbox One e Xbox Series X|S, ma Microsoft ha aggiunto nelle ore scorse un particolare messaggio di avvertimento che indica la possibile presenza di problemi tecnici nel gioco.

Mentre Sony ha adottato una linea drastica, rimuovendo Cyberpunk 2077 in corrispondenza con l'avvio dei rimborsi, Microsoft ha deciso di mantenere il gioco disponibile nello store ampliando il programma di rimborsi già presente in Xbox Store, forse proprio a causa della diversa e più consolidata gestione di questo.

In ogni caso, il risultato è che Cyberpunk 2077 è acquistabile in versione digitale su console solo da Xbox Store al momento, ma a quanto pare Microsoft ha aggiunto di recente un avviso, nella pagina dedicata al gioco, per indicare la presenza di possibili problemi tecnici in cui si può incappare utilizzando il gioco nel suo stato attuale.

"Gli utenti potrebbero incappare in problemi di performance ugilizzando questo gioco sulle console Xbox One, fino agli aggiornamenti", si legge nel breve messaggio che precede ora la descrizione ufficiale di Cyberpunk 2077, che peraltro sembra non sia stato ancora inserito nella versione italiana di Xbox Store ma può essere letto in quella americana.

Il messaggio in questione serve ovviamente ad avvertire gli acquirenti del fatto che il gioco presenta i noti problemi tecnici, ma emergono anche due aspetti interessanti: nell'avvertimento vengono citate solo le console Xbox One come piattaforme su cui è possibile incontrare problemi, evidentemente confidando nelle migliori performance su Xbox Series X|S e inoltre viene ribadito il fatto che Cyberpunk 2077 verrà aggiornato e questo potrebbe comportare la conclusione dei problemi, con un po' di speranza.

L'evoluzione del gioco intanto procede anche con il rilascio della patch 1.05 avvenuto nelle ore scorse, che dovrebbe aver corretto vari problemi.