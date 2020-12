Cyberpunk 2077, patch 1.05 disponibile su PS4 e Xbox One, risolve vari bug

Cyberpunk 2077 prosegue il suo percorso di riabilitazione con la patch 1.05, messa a disposizione nelle ore scorse su PS4 e Xbox One e in arrivo presto anche su PC, tesa a risolvere vari glitch e bug frequenti rilevati all'interno del gioco.

Ovviamente, l'aggiornamento è scaricabile e applicabile da tutti coloro che hanno ancora il gioco e non hanno richiesto il rimborso, cosa che è bene precisare alla luce di alcune recenti rimostranze da parte di certi giocatori in giro per il mondo.

La questione particolare è che la versione PS4, come sappiamo, è stata rimossa da PlayStation Store, dunque il lavoro di aggiornamento prosegue, in questo caso, per coloro che hanno acquistato il gioco in precedenza e che non l'hanno ancora "restituito".

C'è una lunga serie di elementi che dovrebbero essere stati corretti con il rilascio di questa patch, come la scomparsa di Jackie durante le missioni The Pickup o The Heist, l'impossibilità di atterrare con l'elicottero, le mancate chiamate di Takemura, il fatto di far scattare due volte lo stesso dialogo e tutto un elenco di glitch e bug che fanno capire lo stato alquanto instabile in cui si trova il gioco attualmente su PS4 e Xbox One.

Peraltro si registra anche un miglioramento alla grafica con l'utilizzo di aberrazione cromatica e grana cinematografica e alcune correzioni sul fronte dell'interfaccia e delle opzioni, oltre alla visuale e altri elementi.

Per un elenco completo dei fix effettuati dalla patch 1.05, vi rimandiamo al sito ufficiale di Cyberpunk 2077, in particolare a questo indirizzo.