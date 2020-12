Horizon Zero Dawn: Aloy prende vita nel cosplay di Anastasya Zelenova

Horizon Zero Dawn ha tra i suoi punti di forza sicuramente la presenza di una protagonista fortemente carismatica, Aloy, che può essere un soggetto molto indicato per un cosplay, come questo di Anastasya Zelenova.

La modella russa ha interpretato diversi personaggi in passato veramente con grande stile e anche in questo caso si distingue per la qualità del costume ricreato e anche per l'aspetto in termini di capigliatura, viso e corporatura, che richiamano da vicino l'Aloy originale.

A corredo di tutto questo, anche una ricostruzione veramente notevole dell'arco della protagonista, altro elemento iconico che non può mancare in una ricostruzione attenta. Le foto sono state scattate in esterno, cercando in maniera notevole dei paesaggi che ricordassero le ambientazioni di Horizon Zero Dawn.

Ovviamente c'è una forte applicazione dell'effettistica e dei fotomontaggi, in particolare per quanto riguarda l'inserimento dei vari dinosauri meccanici tratti dal gioco, ma in generale si tratta di un'operazione veramente molto convincente da parte di anastasyazelenova, come è identificata la modella su Instagram, in base a quanto riportato qui sotto.

