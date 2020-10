Minecraft 1.17 Beta, prime novità dell'update Caves & Cliffs giocabili in prova

Minecraft 1.17 Beta è disponibile in queste ore per le versioni PC Windows, Xbox One e Android della Bedrock Edition, portando con sé alcune delle novità previste nel grosso update Caves & Cliffs previsto per il gioco Mojang.

Per scaricare questa versione è necessario entrare a far parte del programma di beta, che su Xbox significa entrare nel programma Xbox Insider. Sebbene il processo consenta di provare in anteprima gli update di Minecraft, c'è da tenere presente alcuni effetti collaterali, come il fatto di dover sostituire la propria versione standard del gioco con la beta e non poter accedere ai Realms e invitare giocatori che non fanno parte della beta, oltre ovviamente al fatto che non si tratta di una versione stabile e completamente testata.

Trovate tutte le istruzioni per prendere parte alla beta di Minecraft a questo indirizzo, dunque nel caso vogliate provare l'update in anteprima seguite le istruzioni ivi contenute.

Minecraft 1.17 Beta introduce alcune caratteristiche che fanno parte dell'update Caves & Cliffs, previsto in versione completa solo nel 2021 e destinato a portare parecchie novità nel mondo di gioco, con l'aggiunta di biomi, mob, oggetti, materiali e possibilità di esplorazione e crafting, incentrati soprattutto sulle montagne e sulle caverne.

Per quanto riguarda questo update, la beta aggiungerà soprattutto alcuni elementi relativi alle montagne, con i paesaggi innevati e glaciali sulle alture maggiori, la neve fresca e le sue dinamiche e l'arrivo delle capre di montagna come nuovo mob. Prendendo parte alla Minecraft Beta 1.7, inoltre, i giocatori aiuteranno attivamente Mojang nella raccolta di informazioni, come sempre accade con il programma di anteprima attraverso Xbox Insider. Ricordiamo peraltro che l'account Microsoft sarà obbligatorio anche per la Java Edition dal 2021.