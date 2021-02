Beat Saber, vendite per 4 milioni di copie e 40 milioni di brani

Beat Saber ha totalizzato vendite per 4 milioni di copie e piazzato ben 40 milioni di brani: un gran bel risultato per l'originale rhythm game con le spade laser.

Come scritto nella nostra recensione, Beat Saber propone un'esperienza esaltante e divertente, con controlli piuttosto precisi in ambito VR e un'ottima tracklist.

"A meno che non odiate visceralmente i rhythm game, la musica elettronica e le tinte neon, se siete in possesso di PlayStation VR e di una coppia di controller Move dovreste assolutamente dare una possibilità a Beat Saber", ha scritto ai tempi il nostro Fabio Palmisano.

"Immediato, divertentissimo e persino esaltante in certi momenti,il titolo Beat Games vanta un design impeccabile senza scordarsi però dei contenuti, garantiti da una modalità campagna intrigante e da poche ma buone varianti per il free play in singolo o in multiplayer."

Proprio alla luce di questi risultati, nel novembre del 2019 Facebook ha acquisito il team di sviluppo di Beat Saber, che dunque si occuperà di nuovi progetti per la realtà virtuale pur continuando a supportare il gioco.