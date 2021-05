Lost Judgment, Season Pass con DLC e una grossa espansione rivelato dal PS Store

Lost Judgment vedrà l'uscita di un Season Pass con vari DLC e una grossa espansione, stando a quanto rivelato dal PlayStation Store giapponese.

Definito dal creatore di Yakuza come qualcosa di diverso da tutto quello che è stato fatto finora, Lost Judgment si porrà dunque in maniera differente anche sotto questo aspetto, visto che nessun episodio della serie SEGA aveva mai incluso espansioni né tantomeno Season Pass.

L'informazione arriva, come detto, dal PS Store giapponese ed è stata notata dal fansite Tojo Dojo, che nella descrizione della Deluxe Edition del gioco ha trovato appunto dei riferimenti a un Season Pass.

Al di là di piccoli contenuti scaricabili, come possono essere nuovi vestiti e skin alternative, si parla appunto anche di una grossa espansione narrativa in arrivo dopo il lancio, che stando al sito Sony offrirà una storia aggiuntiva completa.

Per il momento i dettagli sono scarsi, ma siamo sicuri che queste e altre caratteristiche del gioco verranno rivelate in maniera ufficiale nelle prossime settimane. Nel frattempo, per saperne di più date un'occhiata alla nostra anteprima di Lost Judgment.