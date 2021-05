The Suicide Squad: Missione Suicida avrà diverse scene post credit

The Suicide Squad: Missione Suicida avrà non una bensì diverse scene post credit: lo ha lasciato intendere il regista del film, James Gunn, rispondendo a un utente su Twitter che gli chiedeva appunto dettagli in merito.

A diverse settimane ormai dalla pubblicazione del trailer ufficiale di The Suicide Squad: Missione Suicida, cresce dunque l'attesa nei confronti della nuova opera diretta da Gunn, "prestato" alla DC dopo il temporaneo licenziamento da parte di Disney.

"Una sola?", ha scritto il regista in risposta a un follower che su Twitter gli chiedeva se The Suicide Squad: Missione Suicida avrebbe incluso una scena post credit, elemento ormai caratteristico di tutte le produzioni cinematografiche dedicate ai supereroi e non solo.

Gunn in realtà non è nuovo a queste esagerazioni, come sa perfettamente chi ha visto Guardiani della Galassia Vol. 2, che includeva appunto numerose scene post credit pensate anche per raccontare la crescita di Baby Groot di lì agli eventi di Avengers: Infinity War.