Resident Evil Village, tutti gli easter egg del gioco in un video

Resident Evil Village include numerosi easter egg, con riferimenti alla serie Capcom e non solo nascosti all'interno degli scenari o nei dialoghi fra i personaggi. Il video realizzato da IGN ne mette in evidenza ben diciassette.

Infarcito di spoiler (quindi occhio a guardarlo se non avete ancora completato il gioco), il filmato parte dall'inizio della campagna, quando Ethan Winters si trova ancora a casa sua, sottolineando un paio di interessanti complementi d'arredo.

Ci sono dunque riferimenti a Resident Evil 7 biohazard, ma anche all'originale Resident Evil e ovviamente agli altri capitoli del franchise: una lunga sequenza di dettagli grandi e piccoli che non mancheranno di strappare un sorriso ai fan di lunga data.

Come il Duca, il mercante che vi ritroverete davanti nei luoghi più impensati, che conosce il suo collega di Resident Evil 4 e acquisterà tutti gli oggetti preziosi che gli porterete, inclusi alcuni manufatti che in realtà sono componibili e in tal modo moltiplicano il proprio valore.