PS5, controller DualSense con colorazioni differenti in vendita a breve?

Il controller DualSense di PS5 potrebbe arrivare a breve nei negozi con modelli caratterizzati da colorazioni differenti rispetto all'attuale mix di bianco e nero, stando a quanto riportato dal sito spagnolo AreaJugones.

La testata in questione, che ha anticipato correttamente gli ultimi giochi di PlayStation Plus, sostiene che il dispositivo sarà disponibile presto con colori che includono sfumature di grigio e di rosso.

Parliamo insomma di versioni rosso e nero e grigio e nero del DualSense, che stando al sito sarebbero state rivelate anticipatamente da una fonte interna di Sony.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli, né tantomeno immagini di queste nuove colorazioni per il controller di PlayStation 5, ma se la notizia dovesse rivelarsi vera probabilmente le vedremo molto presto.