ESL Flowe Championship: parte stasera il campionato ufficiale PlayStation per GT Sport

Grande serata a base di esport e emozioni sul nostro canale di Twitch. A partire dalle 20:45 ospiteremo il GroupStage dell'ESL Flowe Championship, in altre parole il campionato ufficiale PlayStation per GT Sport.

Tutti i giocatori italiani di GT Sport, dalla propria PlayStation, hanno avuto la possibilità di partecipare a ESL Flowe Championship. Il campionato è stato strutturato in quattro tornei di qualifica, da disputare ogni weekend a partire dal 1° maggio.

Adesso che le qualifiche si sono concluse, si sono scoperti i 16 giocatori che hanno avuto l'accesso al Groupstage. Alla fine di questa fase, i migliori quattro piloti virtuali di ognuno dei due raggruppamenti guadagneranno l'accesso per la Finalissima del 17 luglio.

Anche voi potrete seguire le gare in diretta attraverso il player video presente in questa notizia e più o meno in tutte le pagine del sito. Il tutto a partire dalle 20:45. Vi aspettiamo.