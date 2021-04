Star Wars Jedi: Fallen Order annunciato per PS5 e Xbox Series X/S

Con uno stringato messaggio, Electronic Arts ha annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X e S di Star Wars Jedi: Fallen Order, l'action 3D ambientato nell'universo di Star Wars che tanto successo ha riscosso su PC, Xbox One e PS4.

Le nuove versioni avranno diversi miglioramenti tecnici, non meglio specificati, ma saranno gratuite nel caso si possegga una versione per console di vecchia generazione. Naturalmente l'upgrade sarà possibile solo all'interno della stessa famiglia di console (quindi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series).

Per festeggiare, Star Wars Jedi: Fallen Order è stato messo in offerta su tutti i maggiori negozi online. Fino al 12 maggio le versioni PS4, Xbox One e PC possono essere acquistate con il 70% di sconto. Un'ottima occasione anche in chiave next-gen, considerando quanto scritto sopra.

Purtroppo le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Star Wars Jedi: Fallen Order non hanno una data d'uscita ufficiale. Si parla di estate 2021. Appena avremo più informazioni ve le faremo sicuramente sapere.

Nel frattempo, se volete avere altri ragguagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order.