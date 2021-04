Returnal: Housemarque ringrazia per i voti ricevuti dal gioco

A scadenza embargo sono state pubblicate le prime recensioni della stampa di Returnal per PS5, la maggior parte molto positive. Per questo motivo lo sviluppatore Housemarque ha voluto ringraziare pubblicamente per l'accoglienza avuta dal gioco con un messaggio su Twitter realizzato da Mikael Haveri, il marketing director dello studio.

Che dire? Ci uniamo ai complimenti verso quella che è una software house solida e attiva da moltissimi anni, che si spera riesca a tornare al successo proprio con Returnal.

Gioco eccezionale Returnal. Housemarque ha fatto un salto in avanti che non può non sorprendere, ma il merito va anche ai PlayStation Studios che hanno saputo affrontare la sfida, dalla riuscita tutt'altro che scontata, sostenendo e aiutando il piccolo team come una grande famiglia. Ci sono delle debolezze nella trama, nella scarsa incisività di troppe run, in alcuni passaggi meno interessanti di altri, ma per il resto ci troviamo davanti a un prodotto eccellente.

