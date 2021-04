Halo Infinite, cross-play e progressione condivisa su PC e Xbox confermati

Halo Infinite supporterà il cross-play e la progressione condivisa su PC e Xbox: lo ha confermato Microsoft, rivelando ulteriori dettagli sull'attesa esclusiva.

Indicato da un insider come il più grande episodio di sempre, Halo Infinite farà il proprio debutto nel corso dell'autunno e potrà essere giocato su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, come detto, senza perdere salvataggi o progressione.

La funzionalità sarà valida sia per la campagna in single player che per il comparto multiplayer, e includerà naturalmente anche la possibilità di sfidare gli utenti da una piattaforma all'altra.

Come già noto, inoltre, il modulo multiplayer di Halo Infinite sarà free-to-play: ciò significa che chiunque potrà provare l'esperienza competitiva del titolo targato 343 Industries.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori informazioni, in particolare le date di accesso alla beta che il team di sviluppo organizzerà per verificare che l'infrastruttura online funzioni come da previsioni prima del lancio.