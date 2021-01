Halo Infinite sarà il più grande episodio di sempre, per un insider

Halo Infinite sarà il più grande episodio di sempre per la serie Microsoft: ne è convinto il noto insider Klobrille, che sul forum ResetEra ha spiegato i motivi per cui il gioco avrà uno straordinario successo.

Rinviato al 2021, Halo Infinite trarrà grande giovamento dal tempo extra concesso al team di sviluppo, che potrà effettivamente concretizzare la propria visione anche sul piano tecnico, sfruttando le piattaforme next-gen della casa di Redmond.

"Credo fermamente che Halo Infinite sarà l'episodio di maggior successo per la serie in termini di coinvolgimento, numero di giocatori, incassi e supporto post-lancio", ha scritto Klobrille nel suo post.

"Considerando il multiplayer free-to-play e il lancio su PC in contemporanea, con anche la nuova serie televisiva che potrebbe debuttare nello stesso periodo, probabilmente non si tratta di una previsione strampalata."

"343 Industries è uno studio completamente focalizzato su Halo nel prossimo futuro, e parliamo ancora dell'esclusiva Xbox dotata del maggiore potenziale, in grado di trascinare l'intera divisione e fornire agli altri team spazio per respirare."

"Sarebbe un peccato mortale non sfruttare queste grandi possibilità, dunque sono sicuro che vedremo nuove e originali esperienze nate sull'onda dell'entusiasmo di Halo, un po' come sta succedendo con The Mandalorian per l'universo di Star Wars."