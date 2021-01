PS5 e PS4, febbraio 2021: i giochi migliori del mese

Febbraio 2021 si pone come un mese molto interessante per PS5, caratterizzato dal debutto di Control e Nioh sulle piattaforme di nuova generazione, nonché dall'arrivo dello spettacolare racer arcade Destruction AllStars, gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus. Ci sono tuttavia anche svariate uscite per PS4: dall'action game Persona 5 Strikers, che porta gli affascinanti personaggi di Persona 5 nel mondo dei musou, alle atmosfere inquietanti di Little Nightmares 2, la nuova avventura di Tarsier Studios.

Control In uscita su PS5 il 2 febbraio L'action shooter in stile metroidvania di Remedy Entertainment approda finalmente sulle piattaforme next-gen, con una versione che include il ray tracing ed è dunque in grado di offrire una grafica ancora più spettacolare. Un motivo in più per lasciarsi coinvolgere dall'affascinante storia di Control. Nei panni di Jesse Faden, nuovo direttore del Bureau of Control, dovremo affrontare un incarico decisamente complesso quando un'entità sconosciuta, il Sibilo, fa breccia nel nostro piano della realtà e prende possesso del quartier generale dell'agenzia, impossessandosi anche di numerosi uomini che si trovano all'interno dell'edificio.

Destruction AllStars In uscita su PS5 il 2 febbraio Disponibile direttamente nella line-up di PlayStation Plus per il mese di febbraio, scaricabile dunque gratuitamente dagli utenti abbonati al servizio, Destruction AllStars è il nuovo racer arcade di Lucid Games e Wushu Studios, che parte dall'esperienza del classico Twisted Metal per metterci alla guida di veicoli modificati per il combattimento. Dopo aver scelto il nostro personaggio fra le sedici star disponibili, avremo il compito di eliminare tutti gli avversari utilizzando abilità speciali e spettacolari manovre acrobatiche, scalando le classifiche e completando gli eventi di una campagna in single player che viene coadiuvata anche da modalità competitive online.

Nioh Collection In uscita su PS5 il 5 febbraio La straordinaria serie soulslike firmata Team Ninja arriva su PS5 con Nioh Collection, una raccolta che include entrambi i capitoli in versione rimasterizzata, con modalità grafiche differenti che sfruttano al meglio il nuovo hardware e consentono di giocare a 4K e 60 fps oppure a 1080p e fino a 120 fps per un gameplay mai così preciso e reattivo. Ambientati in un Giappone feudale oscuro e inquietante, in cui le forze del male sono scese in campo per sconfiggere gli uomini e conquistare il territorio nel mezzo delle guerre di unificazione, Nioh e Nioh 2 ci vedranno controllare due differenti guerrieri, entrambi estremamente abili nel combattimento e dotati di abilità speciali: una risorsa in più per avere ragione di avversari sempre più forti.

Little Nightmares 2 In uscita su PS5 e PS4 l'11 febbraio Little Nightmares 2 ci catapulta nuovamente nel mondo da incubo creato da Tarsier Studios, raccontandoci stavolta la storia di un personaggio inedito, Mono: un ragazzino rimasto intrappolato in una sorta di dimensione distorta, ma che verrà aiutato da Six, la protagonista del primo capitolo, a trovare una via d'uscita. Caratterizzato da una grande atmosfera e da un design affascinante per gli scenari e le creature, il gioco tiene sempre alta la tensione evitando di fornirci delle certezze. Mentre esploriamo le ambientazioni saremo dunque accompagnati da un costante senso di incertezza, consapevoli che in qualsiasi momento da dietro l'angolo potrebbe spuntare una nuova insidia.