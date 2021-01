Nintendo Switch, febbraio 2021: i giochi migliori del mese

Nintendo Switch vedrà l'arrivo a febbraio 2021 di tanti giochi di grande spessore, che includono importanti esclusive ma anche promettenti produzioni multipiattaforma. Come Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment, finalmente al debutto sulla console ibrida giapponese. Super Mario 3D World + Bowser's Fury ci riporterà nello straordinario mondo del platform uscito originariamente nel 2013 su Wii U ma con tante novità, mentre Bravely Default 2 ci coinvolgerà in un'epica avventura, al comando di quattro eroi. A proposito di eroi, i Phantom Thieves vi aspettano per dar vita a una spettacolare battaglia in Persona 5 Strikers.

Apex Legends In uscita il 2 febbraio Esattamente a due anni di distanza dall'uscita su PC, PS4 e Xbox One, Apex Legends fa il proprio debutto anche su Nintendo Switch, in concomitanza con l'inizio della Stagione 8: Caos. Il momento migliore possibile per lanciare il battle royale di Respawn Entertainment sulla console ibrida giapponese, che consentirà di godersi l'esperienza anche in portabilità. La formula la conosciamo bene, funziona alla grande e nel corso del tempo gli sviluppatori l'hanno arricchita con modalità extra, nuove mappe, eventi speciali e soprattutto personaggi inediti, aggiunti al roster per consegnarci una varietà ancora maggiore. Come girerà il tutto su Switch? Ormai manca poco: stiamo per scoprirlo.

Little Nightmares 2 In uscita l'11 febbraio Little Nightmares 2 ci catapulta nuovamente nel mondo da incubo creato da Tarsier Studios, raccontandoci stavolta la storia di un personaggio inedito, Mono: un ragazzino rimasto intrappolato in una sorta di dimensione distorta, ma che verrà aiutato da Six, la protagonista del primo capitolo, a trovare una via d'uscita. Caratterizzato da una grande atmosfera e da un design affascinante per gli scenari e le creature, il gioco tiene sempre alta la tensione evitando di fornirci delle certezze. Mentre esploriamo le ambientazioni saremo dunque accompagnati da un costante senso di incertezza, consapevoli che in qualsiasi momento da dietro l'angolo potrebbe spuntare una nuova insidia.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury In uscita il 12 febbraio Ennesima riedizione di un titolo pubblicato originariamente su Wii U, Super Mario 3D World + Bowser's Fury non si limita a riproporre la straordinaria esperienza a base platform che abbiamo apprezzato nel 2013, bensì la arricchisce con una modalità multiplayer cooperativa, sia in locale che online, e con svariati contenuti single player inediti. Fra questi spicca appunto l'espansione Bowser's Fury, ancora avvolta dal mistero: un'avventura extra pensata probabilmente per chi ha già completato la campagna ma desidera una sfida più intensa ed è pronto a mettersi alla prova. In tal senso gli sviluppatori hanno anche aumentato il ritmo del gameplay, velocizzando l'azione e cambiandone così gli equilibri.

Persona 5 Strikers In uscita il 23 febbraio Ambientato dopo gli eventi dello straordinario RPG di Atlus, Persona 5 Strikers trasforma l'esperienza originale in un frenetico action game in stile musou in cui, alla guida dei Phantom Thieves, avremo il compito di affrontare orde di nemici e corruzione all'interno di una realtà distorta e alternativa creata dalla misteriosa Alice. Il gameplay del gioco prende tuttavia le distanze dai vari spin-off di Dynasty Warriors, introducendo curiose meccaniche stealth che consentono di risolvere i duelli in maniera più rapida, e che si pongono come un'interessante alternativa agli scontri frontali tipici del genere, che possono diventare rapidamente caotici e complicati.

République In uscita il 25 febbraio A distanza di alcuni anni dal debutto su mobile, PC e PS4, République si prepara a coinvolgerci con la sua inquietante distopia anche su Nintendo Switch. Sviluppato da Camouflaj, il team autore del recente Marvel's Iron Man VR, il gioco è ambientato all'interno di una struttura in cui sono prigioniere tantissime persone. Al comando di una ragazza di nome Hope, dovremo provare a fuggire da questa prigione sfruttando l'aiuto di una persona misteriosa che può controllare le telecamere di sorveglianza e i sistemi di sicurezza, consentendoci di superare le guardie che presidiano ogni settore e procedere verso il livello successivo. Ma cosa ci aspetta davvero fuori da lì?