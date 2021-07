Tales of Arise: un videodiario per combattimenti e personaggi

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo videodiario di Tales of Arise per parlare del sistema di combattimento e dei personaggi, mostrando al contempo delle nuove sequenze di gameplay. Leggiamo la descrizione ufficiale del video per altri dettagli:

In questo nuovo video, Hirokazu Kagawa, Project Director, approfondisce alcuni aspetti del sistema di combattimento di Tales of Arise e nuove feature che sono state aggiunte in questo gioco per rendere gli scontri ancora più interessanti e spettacolari.

Minoru Iwamoto, Art Director, racconta, invece, degli sforzi fatti per comunicare le espressioni dei personaggi e la loro personalità usando tecniche come il facial e il motion capture,

In questo modo si sono resi i personaggi più reali e si crea un collegamento più intenso e profondo tra essi e il giocatore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.