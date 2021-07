GIGABYTE AORUS FI32Q: recensione del monitor da gioco con risoluzione 1440p e 165 Hz di refresh

Caratteristiche hardware

L'estetica è un elemento importante per il monitor GIGABYTE AORUS FI32Q

La serie di monitor GIGABYTE AORUS FI con pannelli SuperSpeed IPS è composta da diversi modelli che vanno dai 25 ai 43 pollici, passando per il modello da 32 pollici protagonista della nostra recensione che monta un pannello 1440p da 165 Hz, capace di spingersi fino a 170 Hz in overclock. Non un gran salto, ma comunque un'opzione in più per un monitor che offre molte tecnologie da gaming e un'ottima fedeltà del colore. Parliamo infatti di una copertura della gamma DCI-P3 del 94%, appaiata a una copertura della gamma sRGB del 120%. Abbastanza, su carta, per soddisfare appassionati di grafica e ovviamente videogiocatori, vista la promessa di colori vibranti.

La luminanza, va detto, è contenuta, ma parliamo comunque di 350 nit che, lo sappiamo, possono dare risultati più che soddisfacenti con un monitor IPS. Questo nonostante un contrasto che si ferma a 1000:1 e fa parte dei punti deboli noti di questa tecnologia. Ma viene affiancata dall'HDR che, nonostante la certifica DisplayHDR 400, come sappiamo decisamente bassa, gode di supporto HLG e promette qualcosa in più del classico HDR implementato come contentino in molti monitor da gioco.

Una base ampia e robusta per un 32 pollici massiccio

Il rapporto tra pixel e pollici comporta una densità inferiore rispetto al classico pannello 1440p da 27 pollici, ma le dimensioni vengono in aiuto con le modalità Picture in Picture e Picture by Picture, entrambe capaci di mandare a schermo immagini da due sorgenti differenti. Inoltre, parlando proprio di sorgenti, il Super Sampling integrato permette di accettare senza problemi il segnale 4K dalle console di nuova generazione, riproducendo l'immagine a schermo in 1440p a 120 Hz.

Tra le particolarità del monitor troviamo anche un'illuminazione importante, seppur tutta confinata al retro del pannello o alla base, e un codec ESS Sabre Amp integrato, con HiRes Audio e tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Ed è a questo che portano i due jack da 3.5 millimetri, uno dedicato all'audio in uscita, che guarda alle cuffie da gaming, e uno al microfono. Per il resto la connettività, ricca, comprende una DisplayPort 1.4 (170 Hz), 2 HDMI 2.0, 2 USB 3.0 Type-A, 1 USB Type-B (upstream) e 1 USB-C (con Power Delivery).

Connettività completa di doppio jack da 3.5 mm per sfruttare il codec audio con cancellazione del rumore attiva

Un'altra particolarità del monitor GIGABYTE, senza dubbio ben dotato in quanto a extra, è la tecnologia KVM che permette di controllare diversi dispositivi connessi al monitor usando lo stesso mouse e la stessa tastiera. Ed è una funzionalità molto utile per chi affianca un laptop a un PC o magari utilizza un PC da gioco affianco a un PC per il rendering o per lo streaming e che si inserisce in un quadro di funzionalità piuttosto ricco. Il singolo stick di controllo, piazzato comodamente a metà del bordo inferiore dello schermo, dà accesso a taratura dei colori accurata, mirini assortiti, modalità lente di ingrandimento, equalizzatore dei neri, timer e gestione dell'illuminazione RGB Fusion 2.0.

Qui, inoltre, troviamo le impostazioni per l'overdrive, con quattro livelli differenti. Si parte dalla modalità che predilige la qualità dell'immagine per arrivare a quella che punto tutto sull'accorciare i tempi di risposta, passando per un'impostazione che determina il livello di overdrive in base al gioco e una fast che cerca il compromesso tra velocità di risposta dei pixel e definizione delle immagini in movimento. Tra le tecnologie da gaming, spunta anche l'Aim Stabilizer Sync che riduce gli artefatti prodotti da movimenti estremamente veloci come il rinculo delle armi in uno sparatutto in prima persona.

Scheda tecnica GIGABYTE AORUS FI32Q