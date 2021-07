Shadow of the Tomb Raider aggiornato per PS5: arrivano i 4K e i 60fps

Shadow of the Tomb Raider è stato aggiornato con la patch 2.01 che migliora la resa del gioco su PS5, aggiungendo i 4K e i 60fps. Il gioco gira sempre in retrocompatibilità, ma quantomeno sfrutta meglio le caratteristiche superiori della nuova console.

La versione Xbox Series X ha già ricevuto da tempo dei miglioramenti simili grazie all'aggiunta dell'FPS boost di Microsoft. È bello sapere che ora anche gli utenti PS5 potranno giocarci al meglio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è l'ultimo capitolo della nuova trilogia con protagonista Lara Croft, che comprende anche Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider. È disponibile per PC, Xbox One e PS4, ma come avrete capito leggendo il resto della notizia è anche giocabile in retrocompatibilità su Xbox Series X/S e PS5.

Nota di rilascio della patch 2.01:

Aggiunto il supporto per i 4K e un framerate più alto su PlayStation 5 in modalità alta risoluzione.