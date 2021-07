Demon Slayer, il cosplay di Daki da Vamplettes porta in vita il nuovo demone

Demon Slayer torna ad essere il soggetto d'ispirazione per il nuovo cosplay proposto questa mattina, in questo caso riguardante un nuovo villain della serie, Daki, da parte di Vamplettes che ha portato a termine il compito davvero con grande perizia.

Daki è un demone che compare nella seconda stagione della serie animata di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, nell'arco narrativo dell'"Entertainment District", come viene definito nel manga originale. Nella nuova stagione Nezuko Kamado, Inosuke Hashibira e Zenitsu Agatsuma si lanciano in una missione ancora più ardita nella loro caccia ai demoni, esplorando i meandri del misterioso Entertainment District alla ricerca di indizi su un potente essere che risiede da quelle parti.

La seconda stagione dell'anime verrà trasmessa in Giappone a partire da questo autunno, dunque il cosplay di Vamplettes arriva in netto anticipo sui tempi, ma si presenta comunque incredibilmente fedele. Il costume della demonessa viene riprodotto in maniera precisa, mentre le varie caratteristiche fisiche come le venature tipiche della trasformazione, i tatuaggi e i segni sulla pelle vengono illustrati in foto probabilmente con l'utilizzo di un po' di fotoritocco, comunque ben fatto.