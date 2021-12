Offerte Amazon: Huawei FreeBuds Studio, sconto per le cuffie wireless

Un'offerta Amazon di oggi ci propone un paio di cuffie Huawei FreeBuds Studio, in colorazione Blush Gold. Lo sconto segnalato è di 167.86€, ovvero del 56%. Il prezzo pieno indicato da Amazon è di 299.99€, ma di norma queste cuffie wireless possono essere trovate a un massimo di 179€. Lo sconto odierno, anche se solo di pochi euro, è migliore rispetto allo sconto proposto durante il Black Friday 2021. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Huawei FreeBuds Studio dispongono di un sistema di cancellazione del rumore, con un sistema intelligente di percezione multi-scenario, costituito dal sensore IMU1 e dal sistema di microfoni, completa 100 rilevamenti per secondo dello scenario. Non manca inoltre la modalità Aware: basterà preme il pulsante ANC sull'auricolare sinistro per far sentire i suoni intorno a te. Dotate di una doppia antenna, HUAWEI Freebuds Studio offrono un'ampia copertura del segnale: anche se il tuo telefono è in borsa, in tasca o altrove, ti garantiscono una connessione stabile.

cuffie Huawei FreeBuds Studio

