Morbius, nuovo video e data di uscita per il film con Jared Leto

Morbius, il nuovo film Marvel prodotto da Sony con Jared Leto, si mostra con un nuovo video, mentre la data di uscita italiana è finalmente ufficiale: la pellicola arriverà nelle sale il 3 febbraio 2022.

A un mese dall'ultimo trailer, Morbius torna dunque protagonista di una clip inedita, intitolata non a caso "la trasformazione", che rivela appunto il momento in cui il dottor Michael Morbius diventa un vampiro.

Il personaggio di Morbius, nato sulle pagine di Spider-Man, è stato per gran parte della propria carriera rappresentato come un villain puro, salvo poi essere reinterpretato come una sorta di antieroe.

Esattamente come Venom, che nell'universo Sony viene interpretato da Tom Hardy, Morbius punta dunque a porsi come un personaggio ambivalente, oscuro ma fondamentalmente mosso da buone intenzioni.

Morbius

"Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l'antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall'attore Premio Oscar Jared Leto", recita la sinossi del video pubblicato da Sony.

"Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata."

"Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa."