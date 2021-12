Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC: requisiti di sistema minimi e consigliati

Con l'arrivo imminente di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC, in esclusiva per Epic Games Store, Square Enix ha svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati. Fortunatamente non parliamo di richieste hardware particolarmente esigenti e il gioco dovrebbe girare tranquillamente anche su configurazioni un po' datate.

Ecco i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade:

Minimi

Sistema Operativo : Windows 10 64bit (ver. 2004 o superiore)

: Windows 10 64bit (ver. 2004 o superiore) Processore : Intel Core i5 3330 / AMD FX-8350

: Intel Core i5 3330 / AMD FX-8350 RAM : 8 GB

: 8 GB Spazio di archiviazione : 100 GB o più

: 100 GB o più Direct X : versione 12 o superiore

: versione 12 o superiore GPU: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3GB VRAM)

Consigliati (risoluzione 1440p)

Sistema Operativo : Windows 10 64bit (ver. 2004 o superiore)

: Windows 10 64bit (ver. 2004 o superiore) Processore : Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100

: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100 RAM : 12 GB

: 12 GB Spazio di archiviazione : 100 GB o più

: 100 GB o più Direct X : Versione 12 o superiore

: Versione 12 o superiore GPU: GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700(8GB VRAM)

Come abbiamo appreso dal comunicato ufficiale di Square Enix, la versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade avrà delle caratteristiche esclusive, tra cui texture, illuminazione e fondali migliorati. Inoltre sarà incluso il DLC "Episode Intermission" con protagonista Yuffie.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà disponibile su Epic Games Store a partire dal 16 dicembre 2021. Come Forspoken il gioco sarà venduto al prezzo di 80 euro, una decisione che sta facendo molto discutere in queste ore.