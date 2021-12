The Wolf Among Us 2: novità in arrivo nelle prossime settimane

Telltale Games ha promesso l'arrivo di novità in merito a The Wolf Among Us 2 nel corso delle prossime settimane. Il gioco è scomparso dai radar già da un po' di tempo, ma gli sviluppatori hanno continuato a lavorare senza sosta e ora sono pronti a svelare nuovi dettagli nel prossimo numero di Game Informer, in uscita tra circa due settimane.

Annunciato durante i The Game Awards 2019, The Wolf Among Us 2 a differenza del predecessore sarà un gioco unico e completo sin dal lancio, ovvero non ci sarà la classica suddivisione in episodi che caratterizzava le vecchie produzioni di Telltale. Negli anni successivi sono arrivati ben pochi dettagli sulla nuova avventura con protagonista "Bigby"Wolf, ma finalmente a breve ci saranno novità in merito.

"A dicembre del 2019, abbiamo svelato che The Wolf Among Us 2 era entrato in pre-produzione. Il team sta lavorando duramente, ma forse avete notato che non abbiamo detto nulla di nuovo ai The Game Awards", recita il post pubblicato sul sito ufficiale di Telltale Games.

"Sappiamo che voi fan siete stati incredibilmente pazienti e di supporto. Sappiamo anche che avete tantissime domande su quello che sta succedendo in Telltale (e a Fabletown), le vediamo tutti i giorni sui social media. La buona notizia è che saremo in grado di rispondere ad alcune delle vostre domande presto..."

Nello specifico, Telltale ha promesso novità in arrivo con il numero 342 di Game Informer, che sarà disponibile nel giro di un paio di settimane. Per l'occasione verranno svelati dettagli riguardo i giochi in sviluppo presso la software house, incluso The Wolf Among Us 2, i lavori sul nuovo engine e come Telltale sta ricostruendo il proprio studio.

Rimanendo in tema, giusto ieri durante The Game Awards 2021 è stato annunciato The Expanse - A Telltale Series, gioco basato sulla serie Amazon.