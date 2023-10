Assassin's Creed Codename HEXE: un video proveniente da Mirage è forse un teaser del nuovo gioco

Lo YouTuber SliderV2 ha condiviso tramite il proprio canale una serie di video - potete vedere il più recente qui sotto - nel quale presenta quella che lui spiega essere una sequenza presente nel codice di Assassin's Creed Mirage. Secondo le sue considerazioni, si potrebbe trattare di un teaser di Assassin's Creed Codename Hexe. Ovviamente tutto si basa sul fatto che SliderV2 non abbia falsificato il tutto.

Come potete vedere nel video qui sopra, il file trovato in Assassin's Creed Mirage si chiama "AC NEO", con NEO che rappresenta un primo nome in codice per il progetto che per il momento conosciamo come Assassin's Creed Codename Hexe.

Il video ci mostra anche una visuale su un deserto al centro del quale è presente un qualche tipo di antenna o ripetitore. Due voci discutono per circa un minuto e ci permettono di capire che si tratta di due persona che provengono da un futuro lontano, visto che definiscono il 21esimo secolo come "storia antica".

La voce maschile afferma di aver visto per la prima volta un "fantasma della memoria". La coppia fa poi riferimento a William Miles, un personaggio noto della parte di trama del "presente" della saga di Assassin's Creed. Infine, si parla della "Grande transizione" (Great Shift in originale).