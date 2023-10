Marvel's Spider-Man 2 si aggiorna alla versione 1.001.002 su PS5: ecco i dettagli senza spoiler

Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre 2023 su PS5. Nel frattempo gli sviluppatori sono però ancora al lavoro per pubblicare le ultime patch di lancio. Ora, il gioco di Insomniac Games raggiunge la versione 1.001.002 che pesa 1.8 GB.

Come detto sin dal titolo, in questa notizia non ci sono spoiler, anche perché non ci sono attualmente dettagli di alcun tipo su questo aggiornamento. Non sappiamo a cosa serva, ma possiamo supporre che si tratta di una correzione per migliorare le "solite cose", ovvero prestazioni, qualità grafica, eliminare gli ultimi bug e via dicendo. La speranza è che questo aggiornamento basti per consegnare ai giocatori la miglior versione di Marvel's Spider-Man 2.