Soulsborne: spunta un playtest a Londra e i fan puntano il dito verso PlayStation

Non ci sono informazioni legate alla società che ha sfruttato researchi.co.uk, ma sappiamo che PlayStation ha vari uffici e team nel Regno Unito e gli appassionati su Reddit e ResetEra sono subito saltati alla conclusione che si tratti di uno di essi. Inoltre, PlayStation ha usato in passato questo sito, per dei playtest legati a Dreams - l'ormai morto progetto di Media Molecule - e per dei test legati a un gioco di guida VR che si è rivelato essere Gran Turismo 7 VR, secondo quanto segnalato dagli appassionati.

Tramite Reddit è stata condivisa la pagina del sito inglese researchi.co.uk, che si occupa di segnalare offerte di lavoro legate alla ricerca e al test di prodotti, compresa la sfera del playstesting per i videogiochi. Tramite il sito è emersa una proposta di lavoro (ora chiusa, in quanto sono stati trovati tutti i lavoratori necessari) che segnalava una fase di test per un gioco " soulsborne " della durata di quattro giorni a Londra centrale .

Quali sono le speranze dei fan?

Il Rinato di Bloodborne

Come detto, si tratta perlopiù di speranze dei fan e non ci sono dettagli confermati su chi abbia richiesto questo playtest. Potrebbe tranquillamente non essere PlayStation o anche solo un team di grandi dimensioni. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa.

Questo però non mette freno alle speranze dei fan, che cercando di essere più realistici hanno puntato anche il dito verso il DLC di Elden Ring. Secondo i rumor quest'ultimo sarebbe in arrivo a inizio 2024 e dei test pochi mesi prima del lancio non sarebbero impossibili.

I fan citano anche Demon's Souls 2 e Rise of the Ronin, che però non pare essere un soulslike quanto più un action RPG a mondo aperto più vicino a Ghost of Tsushima. Quali sono invece le vostre speranze?