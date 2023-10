PlayStation Global cerca un PC Planning Analyst, per continuare l'espansione nel mondo PC

Non è una novità quanto più una riconferma che PlayStation sta continuando a guardare con grande interesse la propria espansione nel mondo PC, sebbene per il momento è chiaro che le grandi esclusive di PS5 continuano a uscire prima su console e solo dopo su computer.

PlayStation Global , una delle divisioni di Sony Interactive Entertainment, sta cercando per i propri uffici di San Mateo (California, USA) un nuovo PC Planning Analyst . SI tratta di una posizione pensata per pianificare e analizzare la strategia d'azione in ambito PC di PlayStation.

I dettagli per il ruolo di lavoro per PlayStation Global

PlayStation non è solo team di sviluppo, ovviamente, ma anche team di analisi e strategia

La proposta di lavoro, disponibile qui, recita: "In qualità di responsabile della pianificazione e dell'analisi dei PC, svolgerà un ruolo fondamentale nel guidare il successo delle vendite e nel definire la strategia per il settore PC di PlayStation, in rapida crescita. Riportando al Sr. Manager, PC Planning and Analysis e lavorando in collaborazione con il PC Team, Channel Digital Sales e GSBO, fornirai previsioni, approfondimenti e analisi per guidare la crescita del business PC di PlayStation. Sfrutterai le tue competenze in materia di previsioni di vendita, modellazione finanziaria, visualizzazione dei dati e analisi di mercato per identificare le opportunità di crescita, ottimizzare le strategie di prezzo e promozione e fornire preziose informazioni ai principali stakeholder. Si tratta di un'opportunità entusiasmante per contribuire al continuo successo di PlayStation nel settore dei PC."

Il lavoro richiede anche presenza in ufficio, quindi se conoscente qualcuno in California in cerca di un lavoro come questo, segnalateglielo!