Mortal Kombat 1, il trailer di Omni-Man ne mostra la brutalità

Gli sviluppatori di Mortal Kombat 1 hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Omni-Man, il personaggio di Invincible, che sarà parte della lista dei lottatori del picchiaduro tramite DLC. Potete vedere il filmato qui sotto.

Tramite X, l'account ufficiale di Mortal Kombat 1 conferma anche che il prossimo kameo per il picchiaduro sarà Tremor. Si tratta di un personaggio noto della saga, apparso come lottatore giocabile in Mortal Kombat X (tramite DLC).