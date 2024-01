Samsung Galaxy S24: i leak rivelano le straordinarie performance di gioco

Uno schermo abbagliante

La fonte @Harshit66250605 ha condiviso il materiale informativo sulla serie di telefoni Samsung Galaxy S24 attraverso il suo account Twitter

Per quanto riguarda le prestazioni, Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus adotteranno sia il i chip Exynos 2400 che Snapdragon 8 Gen 3, mentre il modello S24 Ultra si distinguerà per l'esclusiva adozione del secondo.

Tra i punti salienti evidenziati dalle immagini, spicca la generosità della camera a vapore, che verrà ridimensionata fino a diventare 1,9 volte più grande di quella dei modelli precedenti, offrendo un notevole miglioramento nella gestione termica durante situazioni di elevato carico.

Questo dettaglio, sebbene possa sembrare trascurabile in materia di utilizzo quotidiano, si rivela un elemento fondamentale per gli appassionati del gioco su dispositivi mobile.

Inoltre, l'intera serie Galaxy S24, caratterizzata da pannelli completamente piatti, vanta una luminosità dello schermo potenziata, con un picco uniforme di 2.600 nit su tutti i modelli, e introduce il supporto al ray tracing, migliorando ulteriormente la resa visiva sui titoli in tre dimensioni per smartphone.

Per quanto riguarda le fotocamere, Galaxy S24 Ultra si distingue per la registrazione di video in 8K con zoom 5x, mentre la lente teleobiettivo, che nel precedente Galaxy S23 Ultra era da 10 megapixel con 10x, è stata sostituita da una da 50 megapixel e 5x.