I Samsung Galaxy S24 potrebbero avere un sistema di raffreddamento perfetto per i videogiochi

A meno di sette giorni dall'atteso evento Galaxy Unpacked di Samsung, dove è previsto l'annuncio della serie Galaxy S24 ed, eventualmente, di altri prodotti, emergono nuovi dettagli sul flagship di prossima generazione, promettendo vantaggi significativi per i giocatori mobile.

Sappiamo che il cuore pulsante della prossima serie Galaxy S24 sarà rappresentato dai potenti processori Snapdragon 8 Gen 3 e Exynos 2400.

Alla luce di ciò, la carenza di una soluzione di raffreddamento efficace potrebbe portare gli smartphone di punta ad affrontare problemi di throttling termico ancora prima di poter sfruttare appieno le loro potenzialità.

Per fronteggiare questa eventualità, sembra che Samsung abbia adottato un approccio proattivo, progettando camere a vapore più ampie non solo per il top di gamma Ultra, ma per l'intera gamma Galaxy S24.

In pratica, ci si aspetta che tutti e tre i modelli presentino sistemi di raffreddamento con dimensioni fino a 1,9 volte superiori rispetto alla serie precedente.