Valorant: scopriamo Outlaw, il nuovo fucile da cecchino

Quando una nuova arma approda in uno sparatutto multigiocatore come Call of Duty: Warzone o Apex Legends, l'accoglienza generale è buona, ma senza troppi entusiasmi. La novità principale di una stagione, infatti, è solitamente un nuovo personaggio, una mappa o una modalità; gli ampliamenti dell'arsenale sono tra i cambiamenti minori.

Outlaw: fuorilegge di nome e di fatto

L'Outlaw è il nuovo fucile da cecchino di Valorant

La nuova arma introdotta nell'arsenale di Valorant è il fucile da cecchino Outlaw. Questo nuovo gioiellino è stato pensato come arma ad alto impatto, e lo si evince dalla sua doppia canna. Un fucile di precisione a tutti gli effetti, ma che funziona come una doppietta. Lo si capisce anche dai crediti necessari per essere acquistato in partita, pari 2400c, perfettamente a metà tra il Marshall (950c) e l'Operator (4700c).

Vediamo le caratteristiche dell'Outlaw:

Caratteristiche primarie : fucile di precisione semiautomatico ad alto impatto

: fucile di precisione semiautomatico ad alto impatto Cadenza di fuoco : 2,75 colpi al secondo

: 2,75 colpi al secondo Velocità di corsa : 5,4 metri al secondo

: 5,4 metri al secondo Velocità equipaggiamento : 1,25 secondi

: 1,25 secondi Velocità di ricarica : 0,3 secondi

: 0,3 secondi Velocità di movimento : 80%

: 80% Caricatore : 2 colpi (10 totali per 5 raffiche)

: 2 colpi (10 totali per 5 raffiche) Zoom : x3,5 con zoom persistente (non esce dallo zoom dopo il fuoco)

: x3,5 con zoom persistente (non esce dallo zoom dopo il fuoco) Rinculo : lieve dispersione delle riduzione di rinculo, il reticolo segue il rinculo

: lieve dispersione delle riduzione di rinculo, il reticolo segue il rinculo Danni 0-50 metri :

: Testa : 238

: 238

Corpo : 140

: 140

Gambe: 119

Funzionando come una doppietta, la ricarica è lenta

Come anticipato, l'Outlaw funziona come una doppietta, permettendo un doppio colpo rapido e devastante sia in fase di mira che senza zoom equipaggiato. Questo grande pregio viene controbilanciato da un tempo di ricarica importante, con un'animazione in cui gli Agenti estraggono i bossoli vuoti e ricaricano il fucile con due cartucce nuove. La velocità di ricarica varia ovviamente da quante cartucce andranno inserite, perché se si decide di ricaricare con ancora un colpo in canna il tempo, logicamente, si accorcia.

Come si colloca nel meta competitivo l'Outlaw ma, soprattutto, a che tipo di giocatori può piacere? Questo fucile, ed è un po' opinione comune di tutti quelli che hanno potuto provarlo in anteprima come noi, ridefinisce il ritmo del peeking. Acquisire informazioni sulla mappa, controllare le linee di tiro e sapersi adeguatamente nascondere dietro un riparo sono l'ABC di uno sparatutto tattico. Solitamente, quando si esce e rientra rapidamente dal proprio riparo per eliminare un avversario, questo ritmo è strettamente legato alla ricarica dell'arma. Se si parla di cecchini la sbirciatina deve essere fatta in modo chirurgico perché il colpo in canna è solo uno, e il tempo di ricarica lungo.

Lo zoom dell'Outlaw è x3,5

L'Outlaw ridefinisce questa meccanica, sparando due colpi ad alto impatto di seguito. Alto impatto significa che questi perforano alcuni ripari e che su un nemico con poca armatura è un'uccisione sicura. Questo, per altro, ridefinisce anche le dinamiche di risparmio dell'altra squadra che, dopo qualche round, forse non se la sentirà più di risparmiare e opterà per l'acquisto di armature complete. Poi certo, se avete una buona mira e non siete troppo distanti, due colpi sono due colpi alla testa assicurati... ma prima di sognare prendete un po' di dimestichezza con questo fucile!