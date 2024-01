Diablo 4 Stagione 3: Blizzard ha svelato quando presenterà le novità

A questa presentazione seguirà un Developer Update Livestream su YouTube programmato per il 18 gennaio 2024 alle 18:00 (ora italiana).

La conferma è arrivata tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco , come potete vedere qui sotto.

Ieri vi abbiamo segnalato che, direttamente tramite la schermata principale di Diablo 4, era stato scoperto quando potremo giocare alla Stagione 3 del gioco di ruolo d'azione. Non sapevamo però quando Blizzard intendesse svelare nuovi dettagli sui contenuti in arrivo. Bene, ora abbiamo una risposta anche a questa domanda. Lo sviluppatore parlerà di Diablo 4 Stagione 3 il 16 gennaio 2024 .

Quando inizia la Stagione 3 di Diablo 4?

Come vi abbiamo riportato, la Stagione 3 di Diablo 4 inizierà il 23 gennaio 2024. Sapevamo che la stagione 2 si sarebbe conclusa in tale data, ma non vi era ancora la conferma che la conclusione coincidesse con l'inizio della successiva.

È inoltre curioso che la presentazione della Stagione 3 arrivi così a ridosso della sua pubblicazione, visto che la stagione 2 è stata presentata con mesi di anticipo.