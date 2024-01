Hitman: Blood Money Reprisal, la data di uscita su Nintendo Switch in un trailer

Lanciato su iOS e Android lo scorso novembre, Hitman: Blood Money Reprisal sarà purtroppo limitato a 30 fps sulla console ibrida giapponese ma non perderà il fascino dell'esperienza originale, che si pone come uno dei capitoli di Hitman più amati di sempre.

Hitman: Blood Money Reprisal ha una data di uscita su Nintendo Switch : la remaster del classico action stealth di IO Interactive sarà disponibile in formato digitale su eShop a partire dal 26 gennaio.

L'abbiamo recensito

Nella nostra recensione di Hitman: Blood Money Reprisal per iOS abbiamo parlato di come il gioco riesca a offrire ancora oggi un intrattenimento piacevole e una struttura piuttosto corposa, sebbene senta inevitabilmente il peso degli anni.

La remaster realizzata da Feral Interactive va dunque vista come un omaggio a un classico, nonché un ottimo modo per recuperarlo dopo tanti anni, qualora lo si volesse rigiocare oppure affrontare per la prima volta.