Prince of Persia The Lost Crown includerà un doppiaggio artificiale al lancio, i dettagli

Andando direttamente alla risposta, si è trattato di un errore da parte di Ubisoft stessa che promette di correggere la questione con una patch futura. Al lancio, però, il gioco potrebbe ancora includere il doppiaggio "artificiale", per quanto riguarda la lingua inglese di Prince of Persia: The Lost Crown (ricordiamo che il gioco è doppiato in inglese, francese, spagnolo, tedesco e farsi).

Prince of Persia: The Lost Crown ha convinto la critica internazionale e tutti aspettano che il gioco sia disponibile. C'è però un piccolo problema curioso all'interno del gioco, che è emerso tramite una segnalazione di IGN USA che ha poi ottenuto una risposta ufficiale dagli sviluppatori. In breve, un personaggio minore del gioco è doppiato tramite un programma "da testo a voce". Cosa è successo?

Le risposte ufficiali

Prince of Persia: The Lost Crown propone tante bossfight impegnative

IGN USA ha contattato il fornitore dei doppiaggi di Prince of Persia: The Lost Crown, SIDE London, che ha dichiarato: "SIDE London si occupa del casting, della gestione della produzione, della direzione vocale, della registrazione della voce e della post-produzione di Prince of Persia: The Lost Crown, per il quale lavoriamo con un cast di attori professionisti di talento. In quanto società di produzione, non abbiamo avuto informazioni di altri piani di progettazione vocale, TTS [ndr, Text to speech, ovvero da testo a voce] o altro, che Ubisoft aveva per il gioco."

Ubisoft ha infatti confermato: "Durante il processo di sviluppo di un gioco, alcuni team utilizzano più risorse temporanee, tra cui il doppiaggio da testo a voce, fino alla consegna del doppiaggio finale. La versione inglese di queste 8 righe di testo per questo personaggio non è stata implementata correttamente, ma sarà sostituita e aggiornata con una prossima patch. Prince of Persia: The Lost Crown è completamente doppiato in inglese, francese, spagnolo, tedesco e farsi, per un totale di oltre 12.000 battute. È inoltre sottotitolato in italiano, portoghese-brasiliano, cinese, coreano, russo, arabo, polacco e giapponese."

Potete leggere la nostra recensione di Prince of Persia: The Lost Crown a questo indirizzo e, dopo, provare la demo ufficiale ora disponibile.