Diablo 4, la Stagione 3 ha una data di inizio ufficiale

La stranezza in tutto questo è che non è ancora stata annunciata in modo chiaro la Stagione 3 di Diablo 4. La Stagione del Sangue - iniziata il 17 ottobre - era stata presentata con mesi di anticipo.

La Stagione 3 di Diablo 4 inizia il 23 gennaio 2024 , secondo quanto indicato dalla schermata di accesso del gioco. Per il momento non sappiamo quale sia il nome della stagione e cosa conterrà, ma almeno abbiamo una data di inizio.

Non aspettatevi sorprese all'Xbox Developer Direct

Come saprete, a breve arriverà l'Xbox Developer Direct e si potrebbe pensare che tale momento sia perfetto per svelare la Stagione 3 di Diablo 4. Microsoft ha però già detto che non ci sarà spazio per i giochi di Activision Blizzard, quindi non dobbiamo tenere il fiato sospeso.

Probabilmente Blizzard svelerà novità riguardo alla stagione 3 di Diablo 4 in modo indipendente in queste settimane.