Halo: il trailer ufficiale della seconda stagione della serie TV segna il destino di Reach

Comunque sia, se non volete anticipazioni , vi conviene evitare di guardarlo.

Paramount Plus ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie TV di Halo , che mostra chiaramente quale destino attende Reach. Non che gli appassionati della serie videoludica non lo sapessero.

Come potete vedere, il trailer è decisamente adrenalinico e fa davvero ben sperare per il proseguo della serie, la cui prima sarà l'8 febbraio su Paramount Plus.

Il pianeta Reach è una delle colonie UNSC. Si trova nel sistema Epsilon Eridani, situato nelle Colonie Interne, ed è il luogo su cui sono stati addestrati i candidati al progetto Spartan I e II. È qui che Master Chief e gli Spartan affronteranno i Covenant faccia a faccia.

Nel trailer c'è un po' di tutto, da Master Chief soverchiato dai Covenant, alla distruzione di una nave UNSC con un raggio orbitale, fino al drammatico appello ai soldati del capitano Jacob Keyes di resistere fino alla fine.

Chi conosce Halo si sarà sicuramente emozionato. Chi non lo conosce, può rimediare giocando ad Halo: Reach su Xbox on PC (si trova nella The Master Chief Collection). La speranza è che gli autori della serie TV abbiano mantenuto integri i drammatici fatti raccontati nel gioco.