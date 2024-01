Epic Games Store: il gioco gratis del 18 gennaio è stato svelato ufficialmente

Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale sarà il gioco gratis del 18 gennaio 2024 , che sarà disponibile per tutti i suoi utenti con un account valido e senza limitazioni: si tratta di un titolo indipendente che guarda al passato, Love, di Fred Wood.

Love

Love è un gioco difficilissimo

Fred Wood è uno sviluppatore indipendente di grande talento e, nonostante l'apparente semplicità, Love è un gioco davvero intrigante. Si tratta di un platform in con estetica retro difficilissimo, formato da 16 livelli canonici più alcuni extra. Il gioco comprende una classifica online, per i giocatori più abili, una modalità Speedrun, un sistema di punteggio articolatissimo, pensato per la competizione, una meccanica di respawn unica e un editor di livelli.

Si tratta inoltre del primo capitolo di una trilogia, che vi consigliamo di giocare tutta nel caso in cui amiate le sfide (regalo a parte, i Love costano davvero poco).

Per il resto, prima di abbandonarvi vi consigliamo di andare a riscattare il gioco gratis di questa settimana: Sail Forth, che piacerà sicuramente a chi ama le avventure vissute per mare.