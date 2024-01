Epic Games Store: il gioco gratis dell'11 gennaio 2024 è ora disponibile, issate le vele!

È ora disponibile tramite Epic Games Store il gioco gratuito dell'11 gennaio 2024. Parliamo di Sail Forth; come sempre sarà reclamabile per i prossimi sette giorni tramite il launcher. Lo potete trovare a questo indirizzo.

Una volta reclamato, Sailt Forth sarà vostro per sempre: non sono necessari abbonamenti o alcun tipo di spesa. Il gioco non sarà mai rimosso dalla vostra libreria.