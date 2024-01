Suicide Squad Kill the Justice, chi ha giocato l'alpha ora ha il permesso ufficiale di parlarne

A novembre 2023 Suicide Squad: Kill the Justice ha condotto un test in versione alpha: i giocatori che hanno provato il gioco hanno però firmato un NDA, ovvero un accordo di non divulgazione che intima loro di non dire assolutamente nulla sul gioco a livello pubblico. Ora, però, quell'NDA è stato rimosso e Warner Bros. ha dato il permesso a tutti di dire cosa pensato del gioco in totale libertà. Il tutto accade a stretto giro dalla pubblicazione delle anteprime della stampa mondiale.

L'informazione è arrivata tramite i canali social, dove è stata condivisa un'immagine che contiene un messaggio rivolto ai giocatori di Suicide Squad: Kill the Justice, come potete vedere qui sotto.

In questa, il team afferma che è possibile parlare del gioco, ma non è possibile condividere immagini e video dell'alpha di Suicide Squad: Kill the Justice.