Prince of Persia: The Lost Crown, l'analisi di Digital Foundry premia il gioco

Prince of Persia: The Lost Crown è stato premiato nell'analisi di Digital Foundry: la testata inglese ha trovato il gioco Ubisoft davvero valido sul piano tecnico, nonostante l'utilizzo del motore grafico Unity in luogo delle ben più sofisticate soluzioni proprietarie della casa francese.

Nella nostra recensione di Prince of Persia: The Lost Crown non abbiamo tessuto le lodi del comparto tecnico, ma John Linneman ha espresso un'idea diversa, parlando di uno stile ben rappresentato sullo schermo, con anche animazioni fuori dalle righe e cartoonesche.

Su PS5 e Xbox Series X il titolo raggiunge i 4K a 120 fps utilizzando un televisore compatibile, con la console Microsoft che si rivela più a suo agio sugli alti frame rate. Su Xbox Series S ci si ferma invece a 1440p e 60 fps, forse non il massimo che questa piattaforma possa offrire.