Vampire Survivors: il cross-salvataggio è in arrivo, la cooperativa è ancora in produzione

In un aggiornamento sullo stato dei lavori di Vampire Survivors condiviso su Steam, il team di sviluppo poncle ha svelato due piccole novità: la modalità cooperativa è ancora in sviluppo e il cross-save - ovvero la possibilità di usare lo stesso salvataggio all'interno di più versioni del gioco - è in arrivo tra non molto.

Più precisamente, poncle ha scritto, per quanto riguarda la cooperativa: "Stiamo ancora indagando! Adattare il multiplayer online a un gioco così semplice, ma con così tanti contenuti, è ancora una sfida enorme. Ora abbiamo un aiuto e le cose sembrano promettere bene, ma è ancora troppo presto per poter fare promesse. Continueremo a fornirvi piccoli aggiornamenti fino a quando, si spera, non potremo confermare che accadrà veramente."