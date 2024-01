Prince of Persia: The Lost Crown, un video mostra 6 consigli per la sopravvivenza

Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile da questa settimana, e per tutti coloro che inizieranno la propria avventura, Ubisoft ha pubblicato un video che contiene 6 consigli su come sopravvivere alle sfide presenti nel gioco.

L'ottimo metroidvania è un titolo davvero ben costruito ma anche decisamente impegnativo, come spesso accade a questo genere di giochi, pertanto questo video può rappresentare una sorta di prima guida utile quantomeno a fare la conoscenza con alcuni elementi principali del gameplay e della storia.

Per abbattere boss e proseguire, sarà comunque necessaria una certa abilità ai controlli.

Si parte da una visita all'Haven, che ospita vari personaggi di grande importanza per la progressione ed evoluzione del protagonista, per poi esplorare varie altre zone del Monte Qaf, dove si svolge la grande avventura del Principe.