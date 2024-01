The Last of Us Parte 1 incontra GTA 6 in un trailer fan-made

GTA 6 è probabilmente il gioco più atteso dai giocatori e non a caso il primo trailer ufficiale ha superato i 150 milioni di visualizzazioni in un mese. Il filmato in questione è stato d'ispirazione per diversi content creator che hanno creato parodie più e meno riuscite. Ad esempio, Lucas Fernandes lo ha usato come base per creare un nuovo trailer utilizzando delle sequenze di The Last of Us Parte 1. Vi avvisiamo che il filmato include alcuni spoiler sul primo gioco.

Chiaramente il gioco di Naughty Dog non include inquadrature della soleggiata Vice City, spiagge che pullulano di vita e ragazze in bikini, o altro ancora che sia in qualche modo sovrapponibile ai toni perlopiù scanzonati del primo trailer di GTA 6.

Detto questo, in molti nei commenti hanno fatto i complimenti allo youtuber per aver scelto un mix di scene azzeccato e in particolare la scelta di utilizzare il dialogo finale tra Joel ed Ellie in The Last of Us Parte 1, al posto del discorso sulla "fiducia" di Lucia del trailer di GTA 6.